Бенедикт Хеведес: Футболистам «Ювентуса» совсем не понравилось играть против нас - Советский спорт
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06 ноября 2019 13:17Футбол

Бенедикт Хеведес: Футболистам «Ювентуса» совсем не понравилось играть против нас

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес – о предстоящем домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».

- Юрий Семин сказал, что разговаривал с тобой о «Ювентусе» перед матчем и что тренеры иногда могут не увидеть каких-то нюансов, которые заметит футболист. Раскрой секрет, что ты рассказал?
- Я рассказал все, что знаю про клуб и футболистов. Но не думаю, что есть какие-то секреты, которые знаю я, но не знает Семин. Тем более, когда я играл, у «Ювентуса» был другой тренер и другая тактика. Что касается нюансов, здесь согласен – тренер смотрит игру со стороны, а футболист видит, что происходит на поле изнутри.

- Чего нам ждать от ответного матча? Стоит ли снова играть с «Ювентусом» по той же тактике?
- Почему бы и нет? Футболистам «Ювентуса» совсем не понравилось играть против нас. Мы вели до 77-й минуты, но соперник перевернул все за счет индивидуального мастерства. Хороший матч, все бились на пределе возможностей, но именно детали решают в Лиге чемпионов. Если мы надежно сыграем в обороне, то сможем показать хороший футбол, - передает слова Хеведеса пресс-служба «Локомотива».

Напомним, что встреча пройдет сегодня в Москве и начнется в 20:55 по московскому времени.

После трех туров группового раунда «Ювентус» набрал семь очков и лидирует в турнирной таблице, «Локомотив» с тремя очками занимает третью строчку в группе.

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