Сборная Армении объявила имя нового тренера - Советский спорт
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06 ноября 2019 20:03ФутболГичунцев Артур

Сборная Армении объявила имя нового тренера

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Новым наставником сборной Армении стал Абраам Хашманян, работавший с командами U19 и U21. Отмечается, что контракт с 51-летним специалистом рассчитан до 2020 года.

На клубном уровне Хашманян выигрывал с футбольным клубом «Алашкерт» два чемпионата страны. Также он приводил команду к победе в Суперкубке и выигрывал Кубок Армении у руля «Арарата».

Ранее сообщалось, что Федерация футбола страны в последний момент отказалась от услуг российского специалиста Александра Григоряна.

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