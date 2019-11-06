Сборная Армении объявила имя нового тренера Об этом сообщает пресс-служба организации.

Новым наставником сборной Армении стал Абраам Хашманян, работавший с командами U19 и U21. Отмечается, что контракт с 51-летним специалистом рассчитан до 2020 года.

На клубном уровне Хашманян выигрывал с футбольным клубом «Алашкерт» два чемпионата страны. Также он приводил команду к победе в Суперкубке и выигрывал Кубок Армении у руля «Арарата».

Ранее сообщалось, что Федерация футбола страны в последний момент отказалась от услуг российского специалиста Александра Григоряна.