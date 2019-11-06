Сборная Армении объявила имя нового тренера

Новым наставником сборной Армении стал Абраам Хашманян, работавший с командами U19 и U21. Отмечается, что контракт с 51-летним специалистом рассчитан до 2020 года.
На клубном уровне Хашманян выигрывал с футбольным клубом «Алашкерт» два чемпионата страны. Также он приводил команду к победе в Суперкубке и выигрывал Кубок Армении у руля «Арарата».
Ранее сообщалось, что Федерация футбола страны в последний момент отказалась от услуг российского специалиста Александра Григоряна.
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