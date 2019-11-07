«Манчестер Сити» удержал ничью в матче с «Аталантой». Уокер играл на позиции вратаря - Советский спорт
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07 ноября 2019 01:38ФутболГичунцев Артур

«Манчестер Сити» удержал ничью в матче с «Аталантой». Уокер играл на позиции вратаря

Встреча прошла в Милане.

Футболисты «Манчестер Сити» удержали ничейный результат в матче с «Аталантой». Поединок 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов завершился со счетом 1:1.

Отметим, что в этой игре Хосеп Гвардиола заменил голкипера Эдерсона Мораеса из-за травмы и выпустил Клаудио Браво, однако, чилиец за 10 минут до конца игры был удален с поля. Его место занял защитник Кайл Уокер.

В другом матче группы С донецкий «Шахтер» вырвал ничью у загребского «Динамо» (3:3), забив два мяча в добавленное время ко второму тайму.

26 ноября «Сити» примет украинский клуб, а команда из Хорватии в тот же день сыграет с «Аталантой».

Лига чемпионов. Группа С. 4-й тур

«Аталанта» – «Манчестер Сити» – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – 7 Стерлинг, 1:1 – 49 Пашалич.

«Аталанта»: Голлини, Хатебур, Паломино, Толои, Кастань (Муриэль, 90), Иличич, де Рон, Гомес, Фройлер (Малиновский, 84), Пашалич, Гимшити.

«Манчестер Сити»: Эдерсон (Браво, 46), Отаменди, Жоау Канселу, Менди, Фернандиньо, Гюндоган, де Брюйне, Стерлинг, Бернарду Силва, Марез (Уокер, 88), Габриэл Жезус (Агуэро, 73).

Предупреждения: Гимшити (27), Толои (39), Иличич (42), Фернандиньо (70), Кастань (79), Менди (90), Бернарду Силва (90).

Удаление: Браво (81).

«Динамо» (Загреб) – «Шахтер» (Донецк) – 3:3 (1:1)

Голы: 0:1 – 13 Алан Патрик, 1:1 – 25 Петкович, 2:1 – 83 Иванушец, 3:1 – 89 Адеми, 3:2 – 90 Мораес, 3:3 – 90, пенальти Тете.

«Динамо» Загреб: Ливакович, Стоянович (Иванушец, 72), Перич, Дилавер, Леовац, Адеми, Ольмо, Оршич (Джира, 77), Моро, Теофиль-Катрин, Петкович (Кондзер, 90).

«Шахтер» Донецк: Пятов, Кривцов, Исмаили, Матвиенко (Дентиньо, 86), Додо, Коваленко, Марлос, Степаненко (Маркос Антонио, 90), Алан Патрик (Тете, 84), Тайсон, Мораес.

Предупреждения: Дилавер (34), Моро (41), Марлос (73), Адеми (90), Теофиль-Катрин (90).

Удаления: Моро (74), Марлос (79).

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