Гол Дугласа Косты в ворота «Локомотива» претендует на звание лучшего на неделе в Лиге чемпионов

УЕФА выбрал голы, которые претендуют на звание лучшего в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

В том числе в номинацию попал гол полузащитника «Ювентуса» Дугласа Косты в ворота «Локомотива» (2:1), который был забит в компенсированное ко второму тайму время.

Также на звание лучшего претендуют:

– полузащитник «Валенсии» Жоффре Кондогбия

26-летний француз забил «Лиллю» (4:1) ударом с 31 метра;

– полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг

24-летний британец забил «Аталанте» (1:1) после паса пяткой от Габриэла Жезуса;

– полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен

26-летний британец принес «красным» победу над «Гентом» (2:1).

Which goal should win this week? 🤷‍♂️#GOTW | @NissanFootball