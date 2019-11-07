Гол Дугласа Косты в ворота «Локомотива» претендует на звание лучшего на неделе в Лиге чемпионов

УЕФА выбрал голы, которые претендуют на звание лучшего в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.
В том числе в номинацию попал гол полузащитника «Ювентуса» Дугласа Косты в ворота «Локомотива» (2:1), который был забит в компенсированное ко второму тайму время.
Также на звание лучшего претендуют:
– полузащитник «Валенсии» Жоффре Кондогбия
26-летний француз забил «Лиллю» (4:1) ударом с 31 метра;
– полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг
24-летний британец забил «Аталанте» (1:1) после паса пяткой от Габриэла Жезуса;
– полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен
26-летний британец принес «красным» победу над «Гентом» (2:1).
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