Посольство РФ работает над освобождением фанатов ЦСКА, задержанных за беспорядки в Будапеште Об этом сообщается в соцсети организации.

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Пресс-служба посольства России в Венгрии выступила с заявлением о драке фанатов ЦСКА, произошедшей в Будапеште перед игрой армейцев с «Ференцварошем» в 4-м туре группового этапа Лиги Европы.

«7 ноября в преддверии встречи команд ЦСКА и «Ференцварош» в Будапеште произошли столкновения российских болельщиков с местными гражданами, в том числе представителями органов охраны правопорядка. В результате ряд росграждан был задержан венгерской полицией, которая незамедлительно проинформировала о произошедшем посольство России.

В настоящий момент сотрудники консотдела посольства в плотном контакте с компетентными властями страны работают над скорейшим освобождением задержанных граждан нашей страны, находясь с ними в режиме постоянной связи», – говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.