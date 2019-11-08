«Рома» проиграла «Боруссии» М, «Истанбул» победил «Вольфсберг» и возглавил таблицу Состоялись матчи 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

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Матч между «Боруссией» Менхенгладбах и «Ромой» завершился в пользу немецкого клуба благодаря автоголам Федерико Фасио и Маркуса Тюрама. При этом Фасио успел забить хозяевам на 64-й минуте.

В другом поединке группы J «Истанбул Башакшехир» разгромил австрийский «Вольфсберг» (3:0).

Таким образом, турецкий клуб вышел на 1-е место в таблице. В его активе 7 очков. Второе место занимает «Боруссия» (5), третьим идет «Рома» (5), а на последней строчке расположилась команда из Австрии (4).

Лига Европы. Группа J. 4-й тур

«Боруссия» Менхенгладбах – «Рома» – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – 35, автогол Фасио, 1:1 – 64 Фасио, 2:1 – 90 Тюрам.

«Боруссия» М: Зоммер, Лайнер, Янчке (Хофманн, 28), Вендт (Бенсебайни, 85), Гинтер, Закария, Нойхаус (Плеа, 73), Бенеш, Эльведи, Тюрам, Штиндль.

«Рома»: Лопес, Фасио, Смоллинг, Коларов, Манчини (Диавара, 59), Пасторе (Перотти, 80), Верету, Клюйверт, Дзаньоло (Ундер, 76), Сантон, Джеко. Предупреждения: Манчини (41), Бенеш (45), Сантон (87), Бенсебайни (88), Диавара (90), Нойхаус (90), Крамер (90), Тюрам (90).

«Вольфсберг» – «Истанбул Башакшехир» – 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 – 73, пенальти Вишча, 0:2 – 84 Кривелли, 0:3 – 87 Кривелли.

«Вольфсберг»: Кофлер, Рнич, Новак, Золльбауэр, Шмитц, Линдль, Ритцмайер, Шмид, Ляйтгеб (Голльнер, 87), Ньянгбо (Шмидт, 81), Вейсман.

«Истанбул»: Гюнок, Кайсара, Карлуш Понк, Шкртел, Клиши, Озджан (Туран, 80), Топал, Вишча, Окечукву (Элиа, 89), Кривелли, Гульбрандсен (Бехич, 88).

Предупреждения: Рнич (51), Клиши (55), Топал (70), Кривелли (76), Вейсман (77).

Удаление: Рнич (72).