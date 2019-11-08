Доменико Тедеско: Если говорить о Тиле каждую неделю, станет только хуже Голландец забил один гол в 11 матчах за «Спартак».

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско перед матчем 16-го тура премьер-лиги с «Крыльями Советов» высказался о ситуации с полузащитником Гусом Тилом.

«Тема Тила очень популярна, – сказал немец на пресс-конференции. – Вы не спрашиваете о (Аязе) Гулиеве, (Андре) Шюррле. Я знаю, что это важная тема для «Спартака».

Но поверьте: у этого парня высокое мастерство, отличный настрой. Он игрок такого типа, который мы любим. Он силен почти во всем. И он все еще молод и может прибавить.

Все, что ему сейчас надо, – это очистить голову. А если говорить каждую неделю о Гусе, это сделает ситуацию только хуже. Мы постоянно с ним общаемся. Мы открыты на 100 процентов с ним. Его время придет.

Я понимаю, что тема Тила обусловлена его ценой. Но цена – это не проблема Гуса. Он игрок «Спартака». Когда он хорошо тренируется, хорошо себя чувствует, и ему комфортно на поле, он будет играть. А в нынешней ситуации давление на него слишком высокое, и он не может помочь команде, как другие игроки. Поэтому мы оставляем его на скамейке.

Он хорошо тренируется. Он очень разумный парень. И возможно, он думает слишком много. Нам нужно сохранять спокойствие. Мы говорим о парне, которому всего 22 года».

Напомним, Тил перешел в «Спартак» из АЗ за 18 миллионов евро. В 11 матчах за команду он забил один гол и сделал три результативные передачи.

Матч «Спартак» – «Крылья Советов» пройдет 9 ноября на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало игры – 19:00 (мск).