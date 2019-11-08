Максим Боков: У ЦСКА нет шансов в Лиге Европы, но после победы в Кубке команда играет достойно ЦСКА сыграл вничью с «Ференцварошем» и набрал первое очко в Лиге Европы.

Бывший защитник ЦСКА Максим Боков высказался о выступлении команды в нынешнем сезоне.

«Если брать, скажем так, как ориентир Лигу Европы, то, может быть, шансов и не осталось, но это никак не повлияет на дальнейшую судьбу армейцев, – приводит News.ru слова Бокова. – Какая бы ситуация ни была, но после победы в Кубке на 93-й минуте (над «Уфой» – 1:0), клуб показывает себя очень достойно, мобильно и амбициозно. Коллектив, я думаю, будет идти только вперед и продолжит развиваться».

Напомним, в четверг ЦСКА сыграл вничью в гостях с «Ференцварошем» (0:0) и набрал первое очко на групповом этапе Лиги Европы, оставшись при этом на последнем месте.

В премьер-лиге после первого круга команда занимает пятое место, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков. Также ЦСКА вышел в четвертьфинал Кубка России.