Родриго признан игроком недели в Лиге чемпионов Бразильский нападающий «Реала» Родриго признан лучшим игроком прошедшей недели Лиги чемпионов.

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18-летний форвард мадридцев записал на свой счет хет-трик в матче 4-го тура группового этапа с «Галатасараем» (6:0).

Отметим, что награду также претендовали защитник дортмундской «Боруссии» Ашраф Хакими, голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас и форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин.