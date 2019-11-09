Джордан Ларссон: Кузнецов помог мне, но не могу сказать, что все получается из-за него Форвард «Спартака» Джордан Ларссон - словах бывшего тренера красно-белых Сергея Кузнецова о том, что голы шведа в последних матчах являются заслугой прежнего тренерского штаба команды.

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- Он давал мне хорошие советы, но причина не только в этом. Я не могу сказать, что все получается из-за него, но он помог мне, - цитирует Ларссона «Чемпионат».

При новом главном тренере «Спартака» Доменико Тедеско 22-летний шведский нападающий забил четыре гола в пяти матчах российской премьер-лиги.

Ранее Кузнецов, входивший в штаб Олега Кононова, высказался о результативности Ларссона.