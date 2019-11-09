Эсекьель Понсе: Удар Мияйловича? Прилетело, конечно, но терпимо - Советский спорт
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09 ноября 2019 23:13Футбол

Эсекьель Понсе: Удар Мияйловича? Прилетело, конечно, но терпимо

Аргентинский форвард «Спартака» Эсекьель Понсе - о матче 16-го тура российской премьер-лиги против «Крыльев Советов» (2:0).

- Быстро забили? Да, безусловно, это было важно. Быстрый гол придает уверенности в собственных силах. Благодаря ему мы смогли всю игру контролировать ход матча и, как следствие, заработать три очка.

Удар Мияйловича? Игровой момент. На самом деле было не так больно, как могло показаться со стороны. Прилетело, конечно, но терпимо. Важно, что после этого эпизода у соперника удалили игрока, и контролировать игру стало проще, - рассказал Понсе в интервью пресс-службе красно-белых, видео которого опубликовано на клубном канале в YouTube.

Напомним, что «Спартак» открыл счет в этой встрече уже на 3-й минуте благодаря точному удару аргентинского нападающего.

Отметим, что самарская команда доигрывала эту встречу вдевятером - на 71-й минуте встречи с поля был удален сербский полузащитник «Крыльев Советов» Срджан Мияйлович, а на 82-й минуте красную карточку получил защитник самарской команды Максим Карпов.

После этой игры «Спартак» набрал 21 очко и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые в гостях сыграют против «Урала».

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