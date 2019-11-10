Владислав Игнатьев: «Локомотив» потерял концентрацию. Надо что-то с этим делать Об этом футболист заявил клубной пресс-службе.

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Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев подвел итоги домашнего матча с «Краснодаром» в 16-м туре РПЛ (1:1).

«Забили первыми. Нужно было сохранить преимущество, но потеряли концентрацию. Надо что-то с этим делать, иначе и дальше будем терять очки», – сказал Игнатьев.

Столичный клуб, набрав 31 очко, вышел на 2-е место в таблице, а «Краснодар», у которого 30 баллов, расположился на 5-й строчке.

24 ноября «Локомотив» сыграет против «Тамбова», а «Краснодара» 22-го числа встретится с тульским «Арсеналом».