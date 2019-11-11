Петраков возглавил «Луч» Контракт рассчитан до конца сезона.

Загрузка...

Новым главным тренером «Луча» назначен Валерий Петраков, сообщает официальный сайт клуба.

В понедельник 61-летний специалист подписал контракт до конца сезона. Ранее исполнявший обязанности главного тренера Александр Ушахин остается в тренерском штабе.

Ранее Петраков возглавлял «Томь» (трижды), «Москву», «Ростов», «Томь», «Аланию», «Динамо» (Брянск), «Химки» и «Торпедо» (Москва).

Его предыдущим местом работы была «Томь», которую он покинул 28 апреля 2018 года.

После 22 туров первенства ФНЛ «Луч» набрал 20 очков и занимает 17-е место. Дебют Петракова состоится 13 ноября в матче с «Шинником» в Ярославле.