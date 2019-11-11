Глушаков подал на бывшую жену иск о защите чести и достоинства

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков подал на свою бывшую супругу Дарью иск о защите чести и достоинства, сообщает телеграм-канал Mash.
32-летний Глушаков хочет добиться от Дарьи компенсации за ее публичные высказывания в его адрес. Суд уже назначил дату беседы бывших супругов.
Напомним, официально Глушаковы развелись в июле. По решению Мосгорсуда Денис должен платить треть своего дохода на содержание детей и 100 тысяч – на содержание бывшей жены. При этом бывшие супруги продолжают через суд решать вопрос о разделе имущества.
С июля Глушаков выступает за «Ахмат». В 13 матчах сезона на его счету два гола – оба – в матче Кубка России с «Лучом» (5:1).
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