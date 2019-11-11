Бывший игрок «Атлетико»: Уровень РПЛ сильно снизился

Бывший полузащитник «Атлетико» Милинко Пантич высказался о выступлении «Локомотива» в Лиге чемпионов.
На прошлой неделе вице-чемпионы России упустили ничью в матче с «Ювентусом» (1:2), пропустив решающий гол в компенсированное ко второму тайму время.
«Локомотив» не боялся и играл в симпатичный футбол, но разница в классе все же сказалась, – приводят «Известия» слова Пантича. – При всем уважении к «Локо» их потолок – это Лига Европы. То же самое касается и всех остальных российских клубов за исключением «Зенита».
Только петербургский клуб обладает составом, способным биться за выход в плей-офф. При этом средний уровень РПЛ за последние несколько лет сильно снизился».
Напомним, «Локомотив» остается на третьем месте в группе D, опережая «Байер» за счет победы в очной встрече. «Зенит» также идет третьим в группе G, отставая на пять очков от «РБ Лейпциг» и на три – от «Лиона».
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий Сергей Шахрай: Впечатление, что арбитры начали охоту на российских фигуристок Наш обозреватель – о короткой программе на этапе Гран-при в Китае. 08.11.2019 19:45 Фигурное катание Волохов Юрий Сергей Шахрай: Щербакова прожарила Китай Анна Щербакова победила на Гран-при Китая под музыку из балета «Жар-птица». 09.11.2019 20:00 Фигурное катание Волохов Юрий Наиль Умяров: Рад, что сейчас получаю в «Спартаке» больше игрового времени, чем раньше Полузащитник молодежной сборной России поделился ожиданиями от предстоящих отборочных матчей с Латвией и Сербией. 11.11.2019 14:00 Футбол Григорьевская Юлия Русская Ханю в юбке. Косторная покорила всех на французском Гран-при На турнире серии Гран-при в Гренобле великолепную победу одержала Алена Косторная. Олимпийская чемпионка Алина Загитова – вторая. 02.11.2019 23:30 Фигурное катание Тигай Лев Дмитрий Кудряшов: Ковалев ничего опасного для Альвареса не сделал Российский боксер первого тяжелого веса (90,7 кг) Дмитрий Кудряшов подвел итоги встречи, в которой россиянин Сергей Ковалев проиграл титул чемпиона в полутяжелом весе (до 79,4 кг) по версии WBO мексиканцу Саулю Альваресу. 03.11.2019 11:15 Бокс Усачев Владислав Роман Ротенберг: Перенимаем опыт Черчесова – его подход очень интересен Первый вице-президент ФХР – о планах и перспективах развития хоккея России. 10.11.2019 09:00 Хоккей Кузютина Елена Медведев проиграл, но это к лучшему. Сейчас объясним, почему Даниил Медведев прервал серию из шести финалов подряд. 30.10.2019 17:45 Теннис Мысин Николай Так побеждают чемпионы. Хачанов начал защиту титула в Москве, отыграв пять матчболов Карен Хачанов вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля», уйдя с пяти матчболов во встрече с Филиппом Кольшрайбером. «Советский спорт» – об основных событиях нового дня московского турнира. 16.10.2019 22:30 Теннис Мысин Николай