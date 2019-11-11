Бывший игрок «Атлетико»: Уровень РПЛ сильно снизился Российские клубы проиграли в Лиге чемпионов на прошлой неделе.

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Бывший полузащитник «Атлетико» Милинко Пантич высказался о выступлении «Локомотива» в Лиге чемпионов.

На прошлой неделе вице-чемпионы России упустили ничью в матче с «Ювентусом» (1:2), пропустив решающий гол в компенсированное ко второму тайму время.

«Локомотив» не боялся и играл в симпатичный футбол, но разница в классе все же сказалась, – приводят «Известия» слова Пантича. – При всем уважении к «Локо» их потолок – это Лига Европы. То же самое касается и всех остальных российских клубов за исключением «Зенита».

Только петербургский клуб обладает составом, способным биться за выход в плей-офф. При этом средний уровень РПЛ за последние несколько лет сильно снизился».

Напомним, «Локомотив» остается на третьем месте в группе D, опережая «Байер» за счет победы в очной встрече. «Зенит» также идет третьим в группе G, отставая на пять очков от «РБ Лейпциг» и на три – от «Лиона».