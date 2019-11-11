Павел Колобков – о проблемах с визами США: Это нарушение гарантий, которая дает принимающая сторона «Спартак» может отказаться от участия в турнире в Орландо.

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков прокомментировал возможный отказ «Спартака» от участия в турнире в Орландо в связи с проблемой получения американских виз.

«Такая ситуация происходит не в первый раз, это неофициальные соревнования, но бывает и такое, что на Кубки мира, другие турниры не могут выехать спортсмены из России, – приводит ТАСС слова Колобкова. – Это нарушение тех гарантий, которые дает страна, когда получает право на проведение того или иного мероприятия».

Напомним, в воскресенье стало известно о том, что «Спартак» может отказаться от участия в турнире Florida Cup в Орландо, в котором команда должна сыграть с «Коринтиансом» (15 января) и «Палмейрасом» (18 января).