Павел Колобков – о проблемах с визами США: Это нарушение гарантий, которая дает принимающая сторона

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков прокомментировал возможный отказ «Спартака» от участия в турнире в Орландо в связи с проблемой получения американских виз.
«Такая ситуация происходит не в первый раз, это неофициальные соревнования, но бывает и такое, что на Кубки мира, другие турниры не могут выехать спортсмены из России, – приводит ТАСС слова Колобкова. – Это нарушение тех гарантий, которые дает страна, когда получает право на проведение того или иного мероприятия».
Напомним, в воскресенье стало известно о том, что «Спартак» может отказаться от участия в турнире Florida Cup в Орландо, в котором команда должна сыграть с «Коринтиансом» (15 января) и «Палмейрасом» (18 января).
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