Нобель Арустамян: Наиболее реальный кандидат на замену Точилину – Петреску - Советский спорт
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12 ноября 2019 11:42Футбол

Нобель Арустамян: Наиболее реальный кандидат на замену Точилину – Петреску

Комментатор и журналист Нобель Арустамян – о возможных кандидатах на замену главного тренера «Сочи» Александра Точилина.

«Коллеги пишут, что под Александром Точилиным, главным тренером Сочи, шатается кресло. По моим данным, Точилин все же имеет шансы сохранить свой пост как минимум до конца календарного года.

В то же время есть круг кандидатов на замену Точилину. Говорят, в частности, о Курбане Бердыеве. Вариант витает в воздухе, но нет конкретики с обеих сторон.

Более реальный кандидат – Дан Петреску, которого активно предлагают боссам Сочи. Румын уже работал на русском юге, с Кубанью, а в Динамо пересекался с Борисом Ротенбергом», написал журналист в своем Telegram-канале.

Напомним, что в 16 туре чемпионата России «Сочи» на своем поле уступил ЦСКА (2:3). После этой игры сочинская команда с 13 очками занимает 16-е место в турнирной таблице российской премьер-лиги.

Добавим, что Точилин тренирует команду с 2018 года, а до этого три сезона работал в «Динамо» из Санкт-Петербурга, которое и было предшественником «Сочи». Под руководством Точилина «Сочи» добился права сыграть в РПЛ.

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