Нобель Арустамян: Наиболее реальный кандидат на замену Точилину – Петреску Комментатор и журналист Нобель Арустамян – о возможных кандидатах на замену главного тренера «Сочи» Александра Точилина.

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«Коллеги пишут, что под Александром Точилиным, главным тренером Сочи, шатается кресло. По моим данным, Точилин все же имеет шансы сохранить свой пост как минимум до конца календарного года.

В то же время есть круг кандидатов на замену Точилину. Говорят, в частности, о Курбане Бердыеве. Вариант витает в воздухе, но нет конкретики с обеих сторон.

Более реальный кандидат – Дан Петреску, которого активно предлагают боссам Сочи. Румын уже работал на русском юге, с Кубанью, а в Динамо пересекался с Борисом Ротенбергом», – написал журналист в своем Telegram-канале.

Напомним, что в 16 туре чемпионата России «Сочи» на своем поле уступил ЦСКА (2:3). После этой игры сочинская команда с 13 очками занимает 16-е место в турнирной таблице российской премьер-лиги.

Добавим, что Точилин тренирует команду с 2018 года, а до этого три сезона работал в «Динамо» из Санкт-Петербурга, которое и было предшественником «Сочи». Под руководством Точилина «Сочи» добился права сыграть в РПЛ.