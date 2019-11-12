Рахим Стерлинг – о конфликте с Гомесом: Готов признать, что эмоции меня захлестнули Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг - о своей стычке с защитником «Ливерпуля» Джо Гомесом и последующим отстранением от матчей национальной команды.

«Прежде всего, все знают, какое значение для меня имеет эта встреча. Кроме этого, все знают, что я не настолько склонен к такому поведению - если говорить более конкретно, мы с Джо побеседовали, во всем разобрались и пошли дальше.

Мы выступаем в таком виде спорта, где эмоции постоянно накаляются, и я готов признать, что они захлестнули и меня. Но мы продолжаем двигаться, потому что занимаемся футболом из любви к нему.

Я и Джо понимаем, что это были всего лишь 5-10 секунд, за которые все закончилось. Мы продолжаем двигаться вперед и не делаем из этой истории больше, чем есть сейчас. Давайте просто сосредоточимся на нашей игре в этот четверг, - написал Стерлинг в своем Instagram.

Напомним, что по информации The Guardian Стерлинг был отстранен от участия в ближайшем матче сборной Англии по решению тренерского штаба национальной команды. Причиной для этого послужил конфликт с защитником «Ливерпуля» Джо Гомесом, который произошел сразу по прибытии футболистов в расположение сборной.