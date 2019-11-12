Эдуард Безуглов: Баринов будет вне игры семь-десять дней, Черышев – две-четыре недели Врач сборной России Эдуард Безуглов – о травмах Дениса Черышева и Дмитрия Баринова.

– По Денису вы знаете: повреждение прямой мышцы бедра во время Лиги чемпионов. Это 2-4 недели, поэтому, к сожалению, он там точно не помощник.

У Баринова за два дня до матча с «Краснодаром» случилась травма подшовно-поясничной мышцы. Мы проводили обследование вместе с врачами «Локомотива» и поняли: он будет вне игры 7-10 дней, – цитирует Безуглова Sport24.ru.

Напомним, что в заключительных двух турах группового квалификационного раунда сборной России предстоит сыграть с Бельгией (Санкт-Петербург, 16 ноября) и с Сан-Марино (Серравалл, 19 ноября).

Российская команда уже обеспечила себе участие в финальном турнире Евро-2020, который пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах, в том числе Санкт-Петербурге.