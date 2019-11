Модрич выиграл Golden Foot. Он опередил Месси и Роналду

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич получил награду Golden Foot. Напомним, этот приз вручается игрокам старше 29 лет за вклад в развитие футбола.

Таким образом, хавбек «сливочных» опередил Лионеля Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Тьяго Силву («ПСЖ»), Серхио Рамоса («Реал»), Уэйна Руни («Ди Си Юнайтед»), «Серхио Агуэро (»Манчестер Сити»), Роберта Левандовского («Бавария»), Джорджо Кьеллини («Ювентус») и Жерара Пике («Барселона»).

В прошлом году этот трофей достался форварду «ПСЖ» и сборной Уругвая Эдинсону Кавани.

