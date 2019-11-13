Вилья объявил о завершении карьеры - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
13 ноября 2019 11:21ФутболЛипкин Антон

Вилья объявил о завершении карьеры

Испанец выступает за японский «Виссел Кобе».

Форвард «Виссел Кобе» Давид Вилья сообщил о том, что завершает игровую карьеру по окончании нынешнего сезона.

«После 19 лет выступления на профессиональном уровне я решил завершить игровую карьеру по окончании нынешнего сезона, – написал 37-летний испанец в твиттере. – Благодарю все команды, тренеров и игроков, которые позволили мне получать удовольствие от этой карьеры мечты. Спасибо моей семье, которая всегда поддерживала меня.

Сейчас моя цель – положить вишенку на торте – 1 января выиграть с «Виссел Кобе» Кубок императора. После этого я продолжу наслаждаться футболом через свои проекты, которые мы сейчас разрабатываем с DV 7 group. Спасибо вам за вашу любовь».

Напомним, Вилья выступал за «Спортинг», «Сарагосу», «Валенсию», «Барселону», «Атлетико», «Нью-Йорк Сити», «Мельбурн Сити» и «Виссел Кобе».

За свою карьеру он побеждал в чемпионате Испании (2011, 2013, 2014), Кубке Испании (2004, 2008, 2012), Суперкубке Испании (2004, 2010, 2011), Лиге чемпионов (2011), Суперкубке УЕФА (2011) и клубном чемпионате мира (2011).

В составе сборной Испании он провел 98 матчей, забил 59 голов и стал чемпионом Европы (2008) и мира (2010).

Медведев против лучших из лучших. В Лондоне стартует Итоговый чемпионат ATP Сегодня в Лондоне стартует Итоговый чемпионат ATP. Впервые за 10 лет в нем сыграет один россиянин – четвертая ракетка мира Даниил Медведев. «Советский спорт» – о звездном составе участников. И шансах на победу каждого из них. 10.11.2019 14:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Тим победил Джоковича и вышел в полуфинал Итогового турнира года Федерер победил Берреттини на Итоговом турнире ATP Итоговый турнир АТР. Зверев обыграл Надаля
Сергей Шахрай: Косторная – это блеск, виртуозность и легкость Наш обозреватель серебряный призер Олимпиады, чемпион мира и Европы Сергей Шахрай – подвел итоги выступления российских фигуристов на этапе Гран-при в Гренобле. 03.11.2019 12:30 Фигурное катание Волохов Юрий
«Знарка из «Спартака» заберут в СКА? Ну и вопросы у вас!» Что говорили участники московского дерби ЦСКА – «Спартак». 12.11.2019 23:30 Хоккей Кузютина Елена
Даниил Медведев: Мы, русские, все колючие Нечасто бывает, чтобы российские спортсмены оказывались на обложках топовых иностранных изданий. Накануне парижского турнира серии «Мастерс» французская L'Equipe вышла с заголовком на первой полосе «Царь родился» и с интервью с Даниилом Медведевым внутри. 28.10.2019 20:15 Теннис Туманов Дмитрий
Еще по теме:
Тим победил Джоковича и вышел в полуфинал Итогового турнира года Федерер победил Берреттини на Итоговом турнире ATP Итоговый турнир АТР. Зверев обыграл Надаля
Эдуард Трояновский: Бой с Канело – испытание для Ковалева Бывший чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе (63,5 кг) Эдуард Трояновский назвал Сауля Альвареса фаворитом в поединке с россиянином Сергеем Ковалевым. Бой пройдет в США 2 ноября 31.10.2019 16:00 Бокс Усачев Владислав
Чалов, Обляков или Первушин: кто стал главным героем 16-го тура «Советский спорт» – о трех самых главных героях 16-го тура РПЛ. 11.11.2019 15:30 Футбол Безъязычный Алексей
Титул – лучший подарок. Рублев выиграл «Кубок Кремля» в свой 22-й день рождения Адриан Маннарино второй год подряд вышел в финал московского турнира, и второй раз подряд уступил. 20.10.2019 19:30 Теннис Мысин Николай
Щербакова – в финале Гран-при. Туктамышеву не пустили судьи На турнире в Китае Анна Щербакова одержала уверенную победу и вышла в финал Гран-при. Елизавета Туктамышева в борьбе за серебро уступила японке Сатоко Мияхаре. 09.11.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Дмитрий Кудряшов: Ковалев ничего опасного для Альвареса не сделал Российский боксер первого тяжелого веса (90,7 кг) Дмитрий Кудряшов подвел итоги встречи, в которой россиянин Сергей Ковалев проиграл титул чемпиона в полутяжелом весе (до 79,4 кг) по версии WBO мексиканцу Саулю Альваресу. 03.11.2019 11:15 Бокс Усачев Владислав
Евгений Ловчев: Товарищи судьи, вам уже VAR дали. Научитесь хоть чему-нибудь Обозреватель «Советского спорта» радуется выздоровлению Дзагоева, соглашается с Гончаренко, восхищается Жирковым, не верит в триумфальное возвращение в «Спартак» Мелкадзе и видит Зелимхана Бакаева на фланге полузащиты. Итоги 16-го тура РПЛ. 11.11.2019 17:00 Футбол
Новости
11:50 Футбол Руслан Нигматуллин: Гилерме заслужил место первого номера сборной России
11:40 Футбол Рифат Жемалетдинов – о сборе в Сочи: Не приходится выживать в таких условиях, как сейчас в Москве
11:39 ММА Волков поднялся на одну строчку в рейтинге тяжеловесов UFC после победы над Харди
11:33 ММА Магомедшарипов поднялся на четвертое место в полулегком весе в рейтинге UFC
11:31 Футбол Константин Кучаев: Слова Гончаренко – это эмоции
11:21 Футбол Вилья объявил о завершении карьеры
10:53 ММА Штырков проведет бой с Эномото на турнире RCC 7 в Екатеринбурге
10:45 ММА Шлеменко объявил имя своего следующего соперника
10:36 Футбол Модрич получил премию Golden Foot
10:22 Хоккей Инсайдер: Ковальчука выведут из состава «Лос-Анджелеса»
10:21 ММА Немчинов проведет бой против Штруса на турнире ACA 102 в Варшаве
10:18 Бокс Эдуард Трояновский: С Заградником нужно быть крайне осторожным, не оставаться на его дистанции
10:12 Фигурное катание Загитова стала спортсменкой года по версии журнала Glamour
10:01 Футбол Константин Кучаев: Со временем хотел бы поиграть в европейском чемпионате
09:53 Хоккей Владимир Крикунов – о поражении от «Нефтехимика»: У нас на полную играли только болельщики
09:35 Теннис Тим победил Джоковича и вышел в полуфинал Итогового турнира года
09:18 Хоккей «Флорида» победила «Бостон», отыгравшись со счета 0:4
09:07 Хоккей «Рейнджерс» победили «Питтсбург», Панарин продлил результативную серию до девяти матчей
01:59 Футбол Стерлинг вернулся в сборную Англии после стычки с защитником «Ливерпуля»
01:53 Футбол Слуцкий – о разводе с женой: Моя семья – футбол. Прошу прощения у своих родных, но это правда
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array