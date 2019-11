Вилья объявил о завершении карьеры

Форвард «Виссел Кобе» Давид Вилья сообщил о том, что завершает игровую карьеру по окончании нынешнего сезона.

«После 19 лет выступления на профессиональном уровне я решил завершить игровую карьеру по окончании нынешнего сезона, – написал 37-летний испанец в твиттере. – Благодарю все команды, тренеров и игроков, которые позволили мне получать удовольствие от этой карьеры мечты. Спасибо моей семье, которая всегда поддерживала меня.

Сейчас моя цель – положить вишенку на торте – 1 января выиграть с «Виссел Кобе» Кубок императора. После этого я продолжу наслаждаться футболом через свои проекты, которые мы сейчас разрабатываем с DV 7 group. Спасибо вам за вашу любовь».

