Сергей Юран: Гончаренко не мог просто так материться – наверное, его довели - Советский спорт
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14 ноября 2019 12:55ФутболЛипкин Антон

Сергей Юран: Гончаренко не мог просто так материться – наверное, его довели

Главный тренер ЦСКА дисквалифицирован за общение с судьей с использованием ненормативной лексики.

Главный тренер «Зоркого» Сергей Юран высказался о дисквалификации главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко, который пропустит матч 17-го тура премьер-лиги с «Крыльями Советов».

КДК РФС наказала Гончаренко двумя матчами дисквалификации, из них одним – условно, за общение с главным арбитром матча 16-го тура с «Сочи» (3:2) Станиславом Васильевым с использованием ненормативной лексики.

«Гончаренко, сколько он работает, не относился к тренерам, которые эмоциональные и посылают судей, – приводит «Спорт день за днем» слова Юрана. – Наверное, его в каком-то моменте довели до этого. Гончаренко не мог же просто так материться.

Если Гончаренко матерился, то наверняка были какие-то судейские ошибки. Понятно, что у любого тренера, когда игра не складываются, проявляются эмоции».

Отметим, что речь Гончаренко в адрес Васильева в перерыве матча попала в трансляцию.

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