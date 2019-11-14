Роберт Евдокимов: «Торпедо» показывает простой, но правильный футбол - Советский спорт
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14 ноября 2019 13:14ФутболЛипкин Антон

Роберт Евдокимов: «Торпедо» показывает простой, но правильный футбол

«Нижний Новгород» обыграл в гостях лидера ФНЛ.

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Роберт Евдокимов поделился впечатлениями после победы над «Торпедо» (2:0) в матче 23-го тура ФНЛ на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

«Впечатления приятные. «Торпедо» идет на первое месте, показывая, с одной стороны, простой футбол, а с другой – очень организованный и правильный, что и позволяет команде лидировать, – приводит слова Евдокимова официальный сайт лиги. – Мы сыграли в несвойственной нам манере, лишили соперника пространства, действовали от обороны. Это принесло свои плоды: было ноль моментов у наших ворот, а мы забили два гола и имели чистый выход один на один».

Напомним, голы у «Нижнего Новгорода» забили полузащитник Александр Ставпец и форвард Артур Сагитов.

«Нижний Новгород» набрал 32 очка и остается на десятом месте в турнирной таблице. В следующем туре 17 ноября команда сыграет дома с «Чайкой».

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