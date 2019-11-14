Килиан Мбаппе: Мне нужно победить на Евро, но также хотелось бы сыграть на Олимпиаде Француз не собирается отдыхать следующим летом.

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Форвард «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе заявил о желании в следующем году сыграть на Олимпийских играх в Токио.

«Мне нужно победить на Евро с Францией, но мне также хотелось бы сыграть на следующих Олимпийских играх», – приводит Live Soccer TV слова 20-летнего нападающего.

В ближайшую международную паузу Франция проведет два матча в квалификации Евро-2020 – 14 ноября с Молдавией в Сен-Дени и 17 ноября с Албанией в Тиране. За два тура до окончания отборочного турнира Турция и Франция, занимающие первые два места в группе H, опережают Исландию на четыре очка.

Напомним, Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах. При этом футбольный турнир на Олимпийских играх в Японии стартует 23 июля.