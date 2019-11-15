Англичане забили семь мячей Черногории, Крал помог Чехии обыграть Косово - Советский спорт
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15 ноября 2019 01:19ФутболГичунцев Артур

Англичане забили семь мячей Черногории, Крал помог Чехии обыграть Косово

14 ноября состоялись матчи квалификации Евро-2020.

Так, сборная Англии со счетом 7:0 разгромила в Лондоне команду Черногории. В составе победителей хет-трик оформил Гарри Кейн. Также отличились Алекс Окслейд-Чемберлен, Маркус Рэшфорд и Тэмми Абрахам. Еще один мяч на счету Александара Шофранаца, который отметился автоголом.

В другом матче группы А чешские футболисты обыграли на домашней арене коллектив из Косово (2:1). Отметим, что в этой встрече гол забил полузащитник сборной Чехии Алекс Крал, выступающий за московский «Спартак». Также он отдал голевой пас.

Таким образом, англичане и чехи вышли на Евро, который пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.

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