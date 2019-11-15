Президент «Урала»: За три тура нельзя решить все проблемы с судейством Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров не успеет решить все проблемы с судейством до зимней паузы в чемпионате.

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- За три тура нельзя решить все проблемы. Человек не решал их в течение 1,5 лет на своей должности, а тут меньше месяца дано, это смешно, мне кажется, - приводит слова Иванова ТАСС.

Напомним, что президент РФС Александр Дюков сообщил, что Егорову дано время до 19-го тура РПЛ, чтобы изменить негативную ситуацию, связанную с судейством.

Ранее Дюков сообщил о том, что арбитр Михаил Вилков отстранен от работы на матчах премьер-лиги.