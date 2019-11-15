Молодежная сборная России обыграла Латвию в матче квалификации к Евро-2021 - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
15 ноября 2019 20:24Футбол

Молодежная сборная России обыграла Латвию в матче квалификации к Евро-2021

Молодежная сборная России одержала победу над командой Латвии в домашнем матче квалификационного турнира Евро-2021 среди игроков не старше 21 года со счетом 2:0.

В составе российской команды голами отметились Игорь Дивеев (9-я минута) и Наиль Умяров (65).

Отметим, что на 28-й минуте встречи с поля был удален защитник латвийской сборной Даниэль Балодис.

Таким образом, сборная России, набрав 11 очков вышла на первое место в турнирной таблице группы 5. Команда Латвии с двумя очками занимает последнее, 6-е место.

В следующем туре российская команда на выезде сыграет против Сербии, а Латвия в гостях встретится с Польшей.

Россия — Латвия 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 - Дивеев (9), 2:0 - Умяров (65).

Россия: Сафонов, Лысов, Дивеев, Евгеньев, Калугин, Ломовицкий (Кучаев, 46), Умяров (Глебов, 66), Глушенков (Уткин, 46), Обляков (к), Сулейманов, Чалов (Грулев, 78).

Латвия: Матревицс, Балодис (к), Минкевичс, Вейпс, Соловейчикс, Тонишевс (Зеленковс, 60), Яунземс (Спрудс, 31), Гринбергс (Хвойницкис, 60), Савельевс (Цударс, 74), Лиепа, Регжа (Куртишс, 75).

Предупреждения: Дивеев, 26. Соловейчикс, 76.

Удаление: Балодис, 28.

Уно - четвертый после трех наших. Стартовал московский этап Гран-при В российской столице начался турнир Гран-при. У мужчин после короткой программы лидирует Александр Самарин, у танцоров – Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым. 15.11.2019 17:39 Фигурное катание Тигай Лев
В тоске по Туктамышевой, с надеждой на Самарина и Алиева. Обзор событий уик-энда После четвертого из шести этапов Гран-при пришло время считать очки и турнирные варианты: кто попадет в финал, который состоится в начале декабря в Турине? 11.11.2019 09:00 Фигурное катание Тигай Лев
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий
Составит ли Хачанов компанию Медведеву в Лондоне? Три интриги парижского «Мастерса» В понедельник в Париже стартовал предпоследний в сезоне турнир ATP. Три россиянина поборются за титул. «Советский спорт» – об основных интригах французского «Мастерса». 28.10.2019 19:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Надаль взял верх над Циципасом и лишил Медведева шансов на выход в полуфинал Итогового турнира АТР Берреттини завершил Итоговый турнир АТР победой над Тимом Александр Зверев: Циципас провел фантастический матч, а я сыграл плохо
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев
Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай
Кошмар на кортах Лондона. Медведев упустил матчбол и проиграл Надалю Даниил Медведев вел 5:1 и имел матчбол в третьем сете поединка с Рафаэлем Надалем. Но в итоге все равно проиграл. Второй раз на этом Итоговом турнире. 13.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
Все будет против Ковалева. Что ждать от боя с «Канело»? «Советский спорт» – о главном поединке в жизни российского боксера. 31.10.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
В Лондоне – не смог. Медведев впервые в карьере проиграл Циципасу В матче двух дебютантов Итогового чемпионата ATP россиянин Даниил Медведев уступил греку Стефаносу Циципасу – 6:7 (5:7), 4:6. Хотя до этого обыгрывал его пять раз подряд. 11.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
Александр Дюков: Платить арбитрам будем в зависимости от качества их работы После очередного заседания Исполкома РФС, которое прошло в пятницу, 15 ноября, в северной столице, президент организации Александр Дюков рассказал журналистам о том, какие изменения в самом ближайшем будущем ждут российский футбол. 15.11.2019 14:00 Футбол
Новости
21:06 Фигурное катание Сергей Шахрай: Медведева справилась с короткой программой, показала хороший стиль
20:58 Фигурное катание Брайан Орсер: Рад за Медведеву, она все сделала правильно
20:40 Теннис Надаль взял верх над Циципасом и лишил Медведева шансов на выход в полуфинал Итогового турнира АТР
20:24 Футбол Молодежная сборная России обыграла Латвию в матче квалификации к Евро-2021
20:13 Фигурное катание Медведева лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Москве
19:59 Хоккей «Металлург» обыграл «Сочи», одержав пятую победу в чемпионате подряд
19:42 Футбол Российская премьер-лига поддержала судейские реформы
19:21 Фигурное катание Наталья Бестемьянова: Синицина и Кацалапов катались лучше, чем всегда
19:07 Футбол Сергей Хусаинов: Все давно шло к отстранению Вилкова - клубы и президент РФС просто терпели
18:51 Футбол Джикия сравнил Карреру и Тедеско
18:33 Футбол Георгий Джикия: Мне без разницы, 34 или 54 года тренеру, главное не возраст, а что в голове
18:15 Хоккей Майк Бэбкок: По итогам 20 матчей чемпионата мы недовольны тем, чего добились
18:00 Фигурное катание Алексей Красножон: Очень хотел сделать все свои элементы как можно чище, но что-то не получилось
17:46 Футбол Тренер сборной Белоруссии: Бывают матчи, за которые не стыдно, даже когда терпишь поражение
17:35 Фигурное катание Синицина и Кацалапов лидируют после ритм-танца на этапе Гран-при в Москве
17:30 Футбол Президент «Урала»: За три тура нельзя решить все проблемы с судейством
17:26 Олимпиада Станислав Поздняков стал гостем пресс-центра «Советского спорта»
17:17 Фигурное катание Дмитрий Алиев: Я не против посоревноваться с Трусовой
16:59 Хоккей СКА на выезде переиграл «Куньлунь», одержав третью победу кряду
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array