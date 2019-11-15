Молодежная сборная России обыграла Латвию в матче квалификации к Евро-2021 Молодежная сборная России одержала победу над командой Латвии в домашнем матче квалификационного турнира Евро-2021 среди игроков не старше 21 года со счетом 2:0.

Загрузка... В составе российской команды голами отметились Игорь Дивеев (9-я минута) и Наиль Умяров (65). Отметим, что на 28-й минуте встречи с поля был удален защитник латвийской сборной Даниэль Балодис. Таким образом, сборная России, набрав 11 очков вышла на первое место в турнирной таблице группы 5. Команда Латвии с двумя очками занимает последнее, 6-е место. В следующем туре российская команда на выезде сыграет против Сербии, а Латвия в гостях встретится с Польшей. Россия — Латвия 2:0 (1:0) Голы: 1:0 - Дивеев (9), 2:0 - Умяров (65). Россия: Сафонов, Лысов, Дивеев, Евгеньев, Калугин, Ломовицкий (Кучаев, 46), Умяров (Глебов, 66), Глушенков (Уткин, 46), Обляков (к), Сулейманов, Чалов (Грулев, 78). Латвия: Матревицс, Балодис (к), Минкевичс, Вейпс, Соловейчикс, Тонишевс (Зеленковс, 60), Яунземс (Спрудс, 31), Гринбергс (Хвойницкис, 60), Савельевс (Цударс, 74), Лиепа, Регжа (Куртишс, 75). Предупреждения: Дивеев, 26. Соловейчикс, 76. Удаление: Балодис, 28.