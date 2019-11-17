Полузащитник «Ливерпуля» Лаллана летом может стать игроком «ПСЖ» «ПСЖ» заинтересован в подписании хавбека «Ливерпуля» Адама Лаллана на правах свободного агента.

По информации Mirror, действующий контракт атакующего полузащитника «мерсисайдцев» заканчивается в конце текущего сезона, поэтому уже в январе хавбек может подписать предварительное соглашение с иностранным клубом.

Отмечается, что «Ливерпуль» сможет потратить сэкономленные деньги на подписание полузащитника «Борнмута» Райана Фрейзера.

Добавим, что Лаллана перешел в «Ливерпуль» в июле 2014 года. С тех пор полузащитник провел за команду 164 матча во всех турнирах, записав на свой счет 59 забитых мячей и 48 голевых передач. Портал transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 15 миллионов евро.