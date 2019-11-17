Попов помог Болагрии обыграть Чехию, Крал был заменен на 71-й минуте - Советский спорт
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17 ноября 2019 22:38ФутболГичунцев Артур

Попов помог Болагрии обыграть Чехию, Крал был заменен на 71-й минуте

Чешская команда досрочно вышла на чемпионат Европы.

Футболисты сборной Болгарии нанесли поражение игрокам Чехии (1:0) в матче квалификации Евро-2020.

Хавбек «Ростова» Ивелин Попов отыграл 90 минут, а полузащитник «Спартака» Алекс Крал покинул поле на 71-й минуте.

В другом матче группы А сборная Англии разгромила команду Косово со счетом 4:0.

Евро-2020. Квалификация

Косово – Англия – 0:4 (0:1)

Голы: 0:1 – 32 Уинкс, 0:2 – 79 Кейн, 0:3 – 83 Рэшфорд, 0:4 – 90 Маунт.

Косово: Мурич, Дрешевич, Алити, Войвода, Хадерджонай (Жегрова, 73), Рашица, Кололи, Целина, Бериша (Халими, 65), Ррахмани, Нухиу (Рашани, 82).

Англия: Поуп, Чилуэлл, Магуайр, Мингз, Александер-Арнолд (Томори, 84), Райс, Окслейд-Чемберлен (Маунт, 72), Стерлинг, Уинкс, Хадсон-Одои (Рэшфорд, 59), Кейн.

Предупреждение: Кололи (48).

Болгария – Чехия – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 56 Божиков

Болгария: Георгиев, Попов, Божиков, Занев, Малинов (Цветков, 89), Вандерсон (Неделев, 72), Костадинов, Десподов (Краев, 69), Попов, Марселиньо, Терзиев.

Чехия: Коларж, Кудела, Боржил, Кадержабек, Челюстка, Соучек, Крал (Гушбауэр, 71), Шевчик (Масопуст, 65), Янкто, Дарида, Ондрашек (Долежал, 80).

Предупреждения: Костадинов (50), Кудела (64), Георгиев (90), Янкто (90).

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