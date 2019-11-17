Попов помог Болагрии обыграть Чехию, Крал был заменен на 71-й минуте Чешская команда досрочно вышла на чемпионат Европы.

Загрузка... Футболисты сборной Болгарии нанесли поражение игрокам Чехии (1:0) в матче квалификации Евро-2020. Хавбек «Ростова» Ивелин Попов отыграл 90 минут, а полузащитник «Спартака» Алекс Крал покинул поле на 71-й минуте. В другом матче группы А сборная Англии разгромила команду Косово со счетом 4:0. Евро-2020. Квалификация Косово – Англия – 0:4 (0:1) Голы: 0:1 – 32 Уинкс, 0:2 – 79 Кейн, 0:3 – 83 Рэшфорд, 0:4 – 90 Маунт. Косово: Мурич, Дрешевич, Алити, Войвода, Хадерджонай (Жегрова, 73), Рашица, Кололи, Целина, Бериша (Халими, 65), Ррахмани, Нухиу (Рашани, 82). Англия: Поуп, Чилуэлл, Магуайр, Мингз, Александер-Арнолд (Томори, 84), Райс, Окслейд-Чемберлен (Маунт, 72), Стерлинг, Уинкс, Хадсон-Одои (Рэшфорд, 59), Кейн. Предупреждение: Кололи (48). Болгария – Чехия – 1:0 (0:0) Гол: 1:0 – 56 Божиков Болгария: Георгиев, Попов, Божиков, Занев, Малинов (Цветков, 89), Вандерсон (Неделев, 72), Костадинов, Десподов (Краев, 69), Попов, Марселиньо, Терзиев. Чехия: Коларж, Кудела, Боржил, Кадержабек, Челюстка, Соучек, Крал (Гушбауэр, 71), Шевчик (Масопуст, 65), Янкто, Дарида, Ондрашек (Долежал, 80). Предупреждения: Костадинов (50), Кудела (64), Георгиев (90), Янкто (90).