Арташес Арутюнянц: Получаю много писем о том, что мы должны покинуть «Ростов» «Ростов» идет третьим после 16 туров премьер-лиги.

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц в официальном заявлении рассказал о финансовой ситуации в клубе.

«В последнее время я получаю много писем о том, что мы должны покинуть футбольный клуб, – говорится в заявлении на официальном сайте «Ростова». – Вокруг нас выросло много слухов и разной информации. Да, есть неприятная реальность, которая заключается в том, что прошлые долги постоянно всплывают и создают нам проблемы. Эти ситуации приводят к блокировке счетов, парализующей работу клуба.

Мы закрываем планомерно старые долги в ущерб текущей операционной деятельности, возникают кассовые разрывы. Соответственно, текущие платежи становятся труднореализуемыми. Уже на протяжении двух с половиной лет у нас постоянные суды, нюансы со счетами и конфликты».

Напомним, после 16 туров нынешнего сезона «Ростов» набрал 30 очков и занимает третье место в турнирной таблице премьер-лиги.

Арутюнянц стал президентом «Ростова» в июне 2017 года. В двух предыдущих сезонах при нем команда финишировала на 11-м (2018) и девятом (2019) местах.