Президент «Ростова»: Будет обидно, если получим право сыграть в еврокубках, но не получим лицензию «Ростов» идет третьим в премьер-лиге.

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал о задачи по выступлению команды в еврокубках.

«(Мы хотим) получить лицензию, позволяющую нам играть в еврокубках, если у нас получится туда попасть, – говорится в заявлении на официальном сайте «Ростова». – Для этого нам надо пройти финансовый Fair Play. Процедура непростая, но мы работаем над этим. Поясню – для этого у нас не должно быть никаких долгов: ни старых, ни новых.

У нас собралась прекрасная и боеспособная команда, которая хочет и может выступать в еврокубках. И будет очень обидно, если мы займем место, позволяющее нам там играть, а лицензию мы не получим.

Мы не хотим идти путем самой простой финансовой «хирургии» – продавать лидеров команды. Наоборот, мы планируем по возможности усилить состав».

Напомним, после 16 туров нынешнего сезона «Ростов» набрал 30 очков и занимает третье место в турнирной таблице премьер-лиги, которое позволяет команде сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

Арутюнянц стал президентом «Ростова» в июне 2017 года. В двух предыдущих сезонах при нем команда финишировала на 11-м (2018) и девятом (2019) местах.