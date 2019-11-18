СМИ: «Зенит» приобрел воспитанника «Локомотива» за 20 млн рублей Об этом сообщает Sport24.ru.

В сентябре этого года 17-летний нападающий Кирилл Щетинин покинул московский «Локомотив». Он стал игроком «Зенита».

Согласно источнику, сумма сделки составила 20 млн рублей, а сам футболист подписал трехлетнее соглашение.

В текущем сезоне Щетинин отыграл за молодежную команду «Зенит» 19 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевой пас. В прошлом году он был признан лучшим футболистом Москвы.