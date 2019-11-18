СМИ: «Зенит» приобрел воспитанника «Локомотива» за 20 млн рублей - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
18 ноября 2019 20:51ФутболГичунцев Артур

СМИ: «Зенит» приобрел воспитанника «Локомотива» за 20 млн рублей

Об этом сообщает Sport24.ru.

В сентябре этого года 17-летний нападающий Кирилл Щетинин покинул московский «Локомотив». Он стал игроком «Зенита».

Согласно источнику, сумма сделки составила 20 млн рублей, а сам футболист подписал трехлетнее соглашение.

В текущем сезоне Щетинин отыграл за молодежную команду «Зенит» 19 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевой пас. В прошлом году он был признан лучшим футболистом Москвы.

Валерий Рейнгольд: Сборная проиграла из-за Черчесова Бывший нападающий «Спартака» поделился впечатлениями от крупного поражения сборной России от команды Бельгии (1:4) в отборочном матче Евро-2020. 17.11.2019 13:30 Футбол Усачев Владислав
Еще по теме:
Максим Боков: Матч с Сан-Марино может получиться тяжелым из-за поражения бельгийцам Роман Зобнин: Постараемся помочь Дзюбе стать лучшим бомбардиром отбора Станислав Черчесов: Большая вероятность, что Жирков не сыграет, по Головину решение будет вечером
Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай
Хлебный день Боба. Свидание с лучшим другом вдохновило Бобровского на подвиги Обозреватель «Советского спорта» – о главном герое прошедшего дня в НХЛ. 17.11.2019 12:00 Хоккей Славин Виталий
Ковалева жестоко нокаутировали. Альварес отобрал титул у россиянина (видео) «Советский спорт» рассказывает о ходе поединка. 03.11.2019 09:45 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Ковалев – о бое с Альваресом: Те, кто поставил на мою победу – профаны (видео) Бивол надеется провести бой с Альваресом Сергей Ковалев: Жизнь продолжается
Когда Медведев станет первой ракеткой? Кажется, мы знаем ответ Даниил Медведев уже – четвертый в рейтинге. Он выиграл два «Мастерса» и дошел до финала на US Open. Когда россиянин станет первой ракеткой планеты? «Советский спорт» изучил основные расклады. 29.10.2019 15:00 Теннис Мысин Николай
Роджер – в гонке. Федерер добился первой победы на Итоговом чемпионате Рафаэль Надаль начал Итоговый турнир ATP с поражения от Александра Зверева. Зато Роджер Федерер добился первой победы – во вторник швейцарец переиграл итальянца Маттео Берреттини. 12.11.2019 21:45 Теннис Мысин Николай
Американцы пообещали побить Волкова и Забита. Бои россиян на турнире UFC в Москве будут непростыми 9 ноября в Москве на «ЦСКА Арене» пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163. «Советский спорт» рассказывает о главных поединках бойцовского шоу, в которых выступят россияне Александр Волков и Забит Магомедшарипов. 08.11.2019 16:30 ММА Ващенко Сергей
Не надо ввязываться в драку. Теперь понятно, как играть с Бельгией на Евро-2020 Чтобы повторить успех ЧМ-2018, Станиславу Черчесову придется отказаться от залихватского футбола и игры в четыре защитника.   17.11.2019 21:00 Футбол Зибрак Артем
Забит сокрушил американца, а Нурмагомедов досрочно проиграл немцу. Что было на турнире UFC в Москве В Москве на «ЦСКА Арене» состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163, в рамках которого выступили 13 россиян. 10.11.2019 02:30 ММА Ващенко Сергей
«Думали все легко, но не тут-то было!» «Динамо» обыграло «Сибирь» Что говорили тренеры после матча. 16.11.2019 20:00 Хоккей Кузютина Елена
Новости
20:51 Футбол СМИ: «Зенит» приобрел воспитанника «Локомотива» за 20 млн рублей
20:28 Олимпиада WADA рассмотрит рекомендации по статусу РУСАДА 9 декабря
20:09 Теннис Рублев одержал победу на старте Кубка Дэвиса
19:50 Баскетбол Кириленко номинирован на попадание в команду десятилетия Евролиги
19:35 Теннис Кафельников дал прогноз на выступление россиян в Кубке Дэвиса
19:16 Теннис Андрей Ольховский – о Кубке Дэвиса: Без Медведева сборной России будет тяжело
18:47 ММА Федор Емельяненко: У Макгрегора нет ничего святого
18:31 Футбол Максим Боков: Матч с Сан-Марино может получиться тяжелым из-за поражения бельгийцам
16:32 Футбол Президент «Ростова»: Будет обидно, если получим право сыграть в еврокубках, но не получим лицензию
16:27 Футбол Арташес Арутюнянц: Получаю много писем о том, что мы должны покинуть «Ростов»
16:18 Футбол Адиев возглавил символическую сборную 24-го тура ФНЛ
16:06 Формула-1 Даниил Квят: Мы набрали много очков – это отличное достижение для «Торо Россо»
15:58 Формула-1 Франц Тост: Если бы не машина безопасности, Квят смог бы финишировать выше
15:47 Футбол Роман Зобнин: Постараемся помочь Дзюбе стать лучшим бомбардиром отбора
15:41 Футбол Станислав Черчесов: Большая вероятность, что Жирков не сыграет, по Головину решение будет вечером
15:35 Футбол «Барселона» и «Реал» интересуются Шкриньяром
15:25 Фигурное катание Мария Бутырская: В субботу Медведева была той фигуристкой, к которой мы привыкли
15:19 Футбол Бензема может начать играть за сборную Алжира
15:08 Футбол «Локомотив» проиграл «Уфе» в контрольном матче в Сочи
14:55 Хоккей Билялов, Галенюк и Ландер признаны лучшими игроками недели
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array