СМИ: «Зенит» приобрел воспитанника «Локомотива» за 20 млн рублей

В сентябре этого года 17-летний нападающий Кирилл Щетинин покинул московский «Локомотив». Он стал игроком «Зенита».
Согласно источнику, сумма сделки составила 20 млн рублей, а сам футболист подписал трехлетнее соглашение.
В текущем сезоне Щетинин отыграл за молодежную команду «Зенит» 19 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевой пас. В прошлом году он был признан лучшим футболистом Москвы.
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