Артем Дзюба: Мы не топ-сборная, которая едет выигрывать Евро, но хочется как минимум четвертьфинал Евро-2020 пройдет в 12 европейских городах, в том числе Санкт-Петербурге.

Капитан сборной России Артем Дзюба высказался о задачах на финальный турнир Евро-2020.

«Считаю, мы не топ-сборная, которая едет выигрывать турнир, – приводит слова 31-летнего форварда официальный сайт УЕФА. – Конечно, хочется побеждать. Но нужно решать проблемы по мере их поступления, узнать, какой окажется группа.

Цель выйти в плей-офф будет стоять однозначно. Но хочется выйти как минимум в четвертьфинал. На чемпионате мира был четвертьфинал. Сейчас тоже хочется туда и даже зайти подальше».

Напомним, сборная России досрочно обеспечила себе участие в финальном турнире Евро-2020, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах, в том числе Санкт-Петербурге.

Сборная России сыграет в группе B и одним из ее соперников точно станет Дания, поскольку матчи группы также пройдут в Копенгагене.

Во вторник сборная России завершит отборочный турнир Евро-2020 матчем с Сан-Марино в гостях.