Кавани о конфликте с Месси: Это часть футбола Нападающий отметил, что в южноамериканских матчах такие случаи имеют место быть.

32-летний нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани рассказал о ситуации, возникшей между ним и Лионелем Месси во время товарищеского матча между их сборными.

Во время первого тайма между игроками произошел неприятный разговор. Игроки сперва столкнулись на поле. Но их смогли успокоить. Потом они продолжили ссору в подтрибунном помещении, где их уже разнимал Луис Суарес, поддерживающий хорошие отношения с Месси.

«Эта часть футбола, матчи с Аргентиной часто выходят именно такими. Эмоции являются частью игры, особенно в Южной Америке. Поэтому не стоит акцентировать внимание на этом. Лучше выделить позитивные моменты в нашей игре – мы смогли забить дважды. Но нам необходимо прибавлять в дальнейшем», – говорит Кавани.

Напомним, что матч завершился вничью - 2:2. Оба футболиста забили по одному мячу. Также голами отметились Серхио Агуэро и Луис Суарес.