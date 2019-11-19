Английский футбольный клуб рискует потерять домашний стадион, если не оплатит лечение соперника Футболист получил травму лодыжки еще в 2015 году.

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Представитель Северной премьер-лиги в Англии по футболу «Оссетт Юнайтед» по решению суда обязан выплатить сумму в размере 19 тысяч фунтов стерлингов игроку «Рэдклифф Боро» Рису Уэлшу, сломавшему лодыжку в апреле 2015 года.

В связи с травмой игрок не получал зарплату в клубе на протяжении 13 месяцев – игроки любительских лиг Англии не имеют профессионального контракта, и любое серьезное повреждение оставляет футболиста без источников дохода. Поэтому Уэлш решил подать в суд на команду соперников для компенсации потерянных денег.

По итогам рассмотрения иска суд встал на сторону травмированного футболиста и обязал «Оссетт Юнайтед» выплатить 135 тысяч фунтов, часть которых отдается игроку (19,3), а остальное – в счет судебных издержек.

По признанию руководства клуба, единственным способом рассчитаться по возникшим долгам может стать продажа домашнего стадиона «Ингфилд».

В «Оссетте» надеются, что смогут собрать нужные сумму посредством краудфандинга.