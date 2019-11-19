Марадона ушел с поста главного тренера аргентинского клуба «Химнасия и Эсгрима» Диего проработал в клубе лишь два с половиной месяца.

Один из лучших игроков в истории футбола Диего Марадона покинул пост главного тренера аргентинской команды «Химнасия и Эсгрима». Об этом сообщил президент клуба Габриэль Пеллегрино.

Основная причина ухода – отказ Пеллегрино баллотироваться на новый срок в клубе. Марадона обещал, что будет готов продолжить свою работу, если Габриэль сохранит свой пост. Однако этого не произошло.

Вместе с ним клуб покинули еще два тренера – Себастьян Мендес и Адриан Гонсалес.

По информации аргентинского издания, в услугах 59-летнего Марадоны заинтересованы аргентинские клубы «Архентинос Хуниорс» и «Годой Крус».

Напомним, что Диего Марадона возглавил команду в сентябре 2019 года, подписав однолетний контракт. После 13 проведенных матчей команда занимает 22-е место в турнирной таблице чемпионата Аргентины, одержав лишь 3 победы при одном ничейном результате и 9 поражениях.