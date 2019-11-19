Петров забил первый гол за сборную России В Серравалле на стадионе «Олимпико» проходит встреча заключительного тура группового этапа отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года между сборными Сан-Марино и России.

На 19-й минуте точным ударом отметился защитник российской сборной Сергей Петров, для которого этот гол стал дебютным за национальную команду.

Напомним, что счет в этой встрече на 3-й минуте открыл хавбек сборной России Далер Кузяев.

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.