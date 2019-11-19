Петров забил первый гол за сборную России

На 19-й минуте точным ударом отметился защитник российской сборной Сергей Петров, для которого этот гол стал дебютным за национальную команду.
Напомним, что счет в этой встрече на 3-й минуте открыл хавбек сборной России Далер Кузяев.
«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.
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