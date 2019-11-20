Михаил Галактионов: С точки зрения тактики сыграли с Сербией качественно и дисциплинированно Россия победила Сербию в отборочном турнире молодежного Евро-2021.

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Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал победу над Сербией (2:0) в матче отборочного турнира Евро-2021 (U21).

«Мы добились положительного результата, – приводит слова Галактионова официальный сайт РФС, – взяли шесть очков в двух встречах и завершаем календарный год на первом месте с хорошим отрывом, который позволяет нам спокойно проанализировать ситуацию и двигаться дальше.

С точки зрения тактики мы сыграли качественно и дисциплинированно. Забили хороший мяч в контратаке после отличной комбинации (Наиль) Умяров – (Магомед-Шапи) Сулейманов – (Федор) Чалов. Конечно, мы довольны результатом и самоотдачей, которую ребята продемонстрировали с первых минут».

Напомним, голы у сборной России забили Федор Чалов и Магомед-Шапи Сулейманов.

Сборная России набрала 14 очков и лидирует в группе 5, опережая на четыре очка Польшу. Следующий матч команда проведет 4 сентября 2020 года дома с Болгарией.