Петров попал в символическую сборную лучших футболистов последних туров отбора на Евро-2020 - Советский спорт
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20 ноября 2019 18:06ФутболКорегин Владислав

Петров попал в символическую сборную лучших футболистов последних туров отбора на Евро-2020

Защитник забил один из голов в ворота Сан-Марино.

28-летний фланговый защитник «Краснодара» и сборной России Сергей Петров вошел в символическую сборную лучших игроков последних матчей сборных по версии InStat – компанией спортивной аналитики, занимающейся профессиональной статистикой.

Компанию Петрову в обороне составили двое англичан – Бенджамин Чилвелл и Гарри Магуайр, а также француз Рафаэль Варан

Лучшим вратарем был признан северомакедонец Столе Димитриевски, отыгрывший «на ноль» в победном матче с Израилем (1:0).

В полузащите расположились представители английской премьер-лиги – Харри Уинкс (Англия), Гранит Джака (Швейцария) и Бернарду Силва (Португалия).

Тройка нападающих выглядит следующим образом: Херард Морено (Испания), Гарри Кейн (Англия), Криштиану Роналду (Португалия).

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