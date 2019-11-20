Петров попал в символическую сборную лучших футболистов последних туров отбора на Евро-2020

28-летний фланговый защитник «Краснодара» и сборной России Сергей Петров вошел в символическую сборную лучших игроков последних матчей сборных по версии InStat – компанией спортивной аналитики, занимающейся профессиональной статистикой.
Компанию Петрову в обороне составили двое англичан – Бенджамин Чилвелл и Гарри Магуайр, а также француз Рафаэль Варан
Лучшим вратарем был признан северомакедонец Столе Димитриевски, отыгрывший «на ноль» в победном матче с Израилем (1:0).
В полузащите расположились представители английской премьер-лиги – Харри Уинкс (Англия), Гранит Джака (Швейцария) и Бернарду Силва (Португалия).
Тройка нападающих выглядит следующим образом: Херард Морено (Испания), Гарри Кейн (Англия), Криштиану Роналду (Португалия).
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