Петров попал в символическую сборную лучших футболистов последних туров отбора на Евро-2020 Защитник забил один из голов в ворота Сан-Марино.

Загрузка... 28-летний фланговый защитник «Краснодара» и сборной России Сергей Петров вошел в символическую сборную лучших игроков последних матчей сборных по версии InStat – компанией спортивной аналитики, занимающейся профессиональной статистикой. Компанию Петрову в обороне составили двое англичан – Бенджамин Чилвелл и Гарри Магуайр, а также француз Рафаэль Варан Лучшим вратарем был признан северомакедонец Столе Димитриевски, отыгрывший «на ноль» в победном матче с Израилем (1:0). В полузащите расположились представители английской премьер-лиги – Харри Уинкс (Англия), Гранит Джака (Швейцария) и Бернарду Силва (Португалия). Тройка нападающих выглядит следующим образом: Херард Морено (Испания), Гарри Кейн (Англия), Криштиану Роналду (Португалия).