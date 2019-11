Рамон Кальдерон: Со стороны Бэйла было очень по-детски позировать с этим баннером

- Теперь Бэйлу будет трудно, с его стороны было очень по-детски позировать с этим баннером. Может ли он после этого присоединиться к Жозе Моуринью в «Тоттенхэме»? Почему нет? Это зависит от того, что Моуринью думает о нем, но я уверен, что у фанатов «Тоттенхэма» очень хорошие воспоминания о Бэйле, - приводит слова Кальдерона Goal.com.

Ранее сообщалось, что португальский специалист Моуринью ближайшей зимой попытается заманить 30-летнего Бэйла обратно в «Тоттенхэм», за который тот выступал в период с 2007 по 2013 годы.

Gareth Bale dancing with this banner hasn't gone down well in Spain 😬😬#WalesGolfMadridInThatOrder pic.twitter.com/OcyNGZAxzv