Рамон Кальдерон: Со стороны Бэйла было очень по-детски позировать с этим баннером Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон прокомментировал ситуацию с полузащитником Гаретом Бэйлом, который празднуя выход сборной Уэльса в финальную часть чемпионата Европы 2020 года, поднял баннер «Уэльс, гольф, Мадрид».

- Теперь Бэйлу будет трудно, с его стороны было очень по-детски позировать с этим баннером. Может ли он после этого присоединиться к Жозе Моуринью в «Тоттенхэме»? Почему нет? Это зависит от того, что Моуринью думает о нем, но я уверен, что у фанатов «Тоттенхэма» очень хорошие воспоминания о Бэйле, - приводит слова Кальдерона Goal.com.

Ранее сообщалось, что португальский специалист Моуринью ближайшей зимой попытается заманить 30-летнего Бэйла обратно в «Тоттенхэм», за который тот выступал в период с 2007 по 2013 годы.