«Шахтер» заплатит штраф за объявление на русском языке КДК Украинской ассоциации футбола наказал «оранжево-черных» на 20 тысяч гривен.

Football24.ua сообщил, что контрольно-дисциплинарный комитет УАФ рассмотрел не только расистское поведение болельщиков киевского «Динамо» в отношение бразильского нападающего «Шахтера» Тайсона, но заодно наказал «горняков» за то, диктор на стадионе ОСК «Металлист» в Харькове делал объявление по-русски.

Во время матча главный арбитр Николай Балакин несколько раз просил сделать объявление о недопустимости проявлений расизма на стадионе, после чего диктор обратился к зрителям на русском языке. Как хозяин поля «Шахтер» будет оштрафован на 20 тысяч гривен.

Матч 14-го тура чемпионата Украины состоялся 10 ноября и закончился со счетом 1:0 в пользу «горняков».