Марадона остался тренером «Химнасии» - Советский спорт
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22 ноября 2019 00:02ФутболШарафудинов Виктор

Марадона остался тренером «Химнасии»

Отставка отменяется, дон Диего продолжит работу.

Один из величайших футболистов в истории аргентинского и мирового футбола Диего Марадона продолжит тренировать команду «Химнасия и Эсгрима», хотя ранее сообщалось о его уходе из команды.

Как утверждает аргентинская ежедневная спортивная газета Ole, чемпион мира 1986 года остался в клубе из Ла-Платы, поскольку руководители «Химнасии» Марино Коуэн и Сальвадор Робустелли уладили разногласия и распределили должности. Первый станет главой клуба, а второй – вице-президентом. Нынешний президент Габриэль Пеллегрино, из-за предстоящего ухода которого Марадона хотел покинуть команду, все равно покинет президентский пост, но останется в руководстве на другой должности.

Бывший тренер сборной Аргентины возглавил «Химнасию» в сентябре нынешнего года, подписав контракт до конца нынешнего сезона. После 13 туров команда Марадоны занимает 22-е место в турнирной таблице аргентинской Суперлиге (всего в турнире выступает 24 команды). В активе «Химнасии и Эсгримы» 3 победы и 10 очков.

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