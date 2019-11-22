Валерий Рейнгольд: Играть с Украиной страшно Бывший нападающий «Спартака» не хотел бы, чтобы сборная России встретилась с украинцами на Евро-2020.

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Свои мысли по поводу гипотетического противостояния России и Украины в плей-офф чемпионата Европы Валерий Рейнгольд высказал в интервью Sport24.ru.

«Украина нас терпеть чисто по-человечески не может, – отметил чемпион СССР 1962 года. – Я не политолог, стараюсь держаться от этого подальше, но у меня есть глаза. И я вижу, что творится вокруг. Они нас ненавидят, сами футболисты отзываются с одним лишь негативом. Мы простые люди, должны жить в дружбе, помогать другу. Какая разница, кто ты по национальности. Я играл в советское время, когда за страну выступали 15 народных республик. И люди были добрые, понимающие, зла не желающие.

Сейчас черт знает что творится. То, что нас развели, абсолютно правильно. Никому не хочется базара, драк и стычек, потому что это может довести до беды. А дальше может получиться так, что встретимся и с Украиной, будем смотреть по турнирной таблице. Но для меня это страшно, потому что человеческая жизнь дороже любого вида спорта. Играть с Украиной для нас на грани жизни и смерти».

УЕФА заранее исключил вероятность встречи сборных России и Украины на групповом турнире Евро-2020, что предопределило новую встречу команды Станислава Черчесова со сборной Бельгии. Украинцы при этом оказались в одной группе со сборной Голландии.