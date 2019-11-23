«Барселона» одержала волевую победу в матче с «Леганесом» Каталонцы обыграли в гостях «Леганес» со счетом 2:1, уступая после первого тайма.

Матч 14-го тура испанской примеры «Леганес» – «Барселона» завершился выездной победой лидера чемпионата с результатом 2:1.

Счет на 12-й минуте открыл марокканский форвард хозяев Юссеф Эн-Несери, но во втором тайме голы Луиса Суареса и Артуро Видаля принесли каталонцам очередные три очка. Уругваец отличился на 53-й минуте, забив головой после подачи Лионеля Месси со штрафного, а чилиец стал автором победного мяча на 79-й, пробив левой с близкого расстояния после подачи углового.

«Барселона» лидирует с 28 очками, но «Реал» наберет столько же, если сегодня вечером обыграет в Мадриде «Реал Сосьедад». «Леганес» занимает последнее 20-е место, набрав в 14 матчах лишь шесть очков.

Примера

14-й тур

«Леганес» – «Барселона» – 1:2 (1:0)

Голы: Эн-Несери, 12 – Суарес, 53; Видаль, 79