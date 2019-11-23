«Ротор» возглавил таблицу ФНЛ, обыграв дома «Томь» Волгоградская команда победила со счетом 2:0.

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Сегодня на стадионе «Волгоград Арена» был сыгран матч 25-го тура ФНЛ между «Ротором» и «Томью». Матч завершился победой хозяев – 2:0.

Голами в составе «Ротора» отметились Азат Байрыев и Камиль Муллин. Счет мог быть и крупнее, но полузащитник волгоградской команды Мухаммад Султонов на 32-й минуте игры не смог реализовать одиннадцатиметровый удар.

Таким образом, волгоградский клуб набрал 52 очка и на некоторое время стал лидером турнирной таблицы, ожидая результата встречи «Торпедо» – «Луч». «Томь» же располагается на 10-м месте и отстает от зоны стыковых матчей на 12 очков.

Следующий матч «Ротор» проведет 9 марта. Соперником станет нижнекамский «Нефтехимик». Томский клуб приедет в гости к подмосковному клубу «Химки».