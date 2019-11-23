Эрнесто Вальверде: Играли неважно, но сделали шаг вперед Главный тренер «Барселоны» прокомментировал победу над «Леганесом».

Матч 14-го тура примеры «Леганес» – «Барселона» завершился волевой победой каталонцев со счетом 2:1, но качество игры лидера чемпионата Испании оставляло желать лучшего, что и признал Эрнесто Вальверде, отвечая на вопросы журналистов.

«Матч складывался для нас очень плохо, – приводит слова тренера El Mundo Deportivo. – Поле было ужасным, ветер мешал использовать длинные передачи, мяч двигался очень медленно, а соперник при этом хорошо оборонялся. Нам нужно было обязательно побеждать, и мы добились своего. Признаю, что играли неважно, но мы сделали шаг вперед и продолжаем свой путь с позитивным настроем. За выездные игры нас много критикуют, ведь в гостях мы проиграли уже целых три раза, но зато сегодня мы преодолели все трудности. Знаем, что должны играть лучше».

«Барселона» лидирует в чемпионате Испании, набрав 28 очков в 13 матчах.