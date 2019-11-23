Фрэнк Лэмпард: Когда играешь против «Сити», ты никогда не контролируешь ситуацию целиком - Советский спорт
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23 ноября 2019 23:50ФутболШарафудинов Виктор

Фрэнк Лэмпард: Когда играешь против «Сити», ты никогда не контролируешь ситуацию целиком

Главный тренер «Челси» объяснил, почему «Челси» проиграл в Манчестере в 13-м туре АПЛ.

Лондонцы забили первыми, но в итоге уступили 1:2. После игры тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард пообщался с журналистами телерадиокомпании BBC.

«Мы контролировали игру, были уверены в себе, но с «Манчестер Сити» ты никогда не контролируешь ситуацию целиком и полностью, – сказал Лэмпард. – С первым их голом нам очень не повезло, а затем Рияд Марез показал совершенное качество исполнения, и это изменило ход матча. Возможно, мы были несколько медлительны в обороне. Вроде бы неплохо им противодействовали, однако я разочарован в некоторых мелких деталях. Если брать игру «Сити» в качестве примера для подражания, то скажу, что мы еще в самом начале пути».

«Манчестер Сити» идет в АПЛ на третье месте с 28 очками, а «Челси» опустился на четвертую строчку, оставшись с 26. В следующем туре команда Лэмпарда сыграет дома с «Вест Хэмом».

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