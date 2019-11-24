Балотелли оказался вне заявки на матч с «Ромой» На этой неделе у Марио случился конфликт с главным тренером команды.

Официальный сайт итальянского клуба «Брешиа» опубликовал заявку на матч против «Ромы», в которой не оказалось 29-летнего нападающего Марио Балотелли.

Скорее всего, это произошло по причине того, что у футболиста, перешедшего в клуб этим летом, случился конфликт с новым главным тренером команды Фабио Гроссо: во время тренировочного занятия в четверг итальянский специалист был недоволен отношением игрока к тренировочном процессу и выгнал его с тренировки. Балотелли отправился в раздевалку и покинул тренировочную базу.

На следующий день Марио был снова среди своих партнеров на тренировке, после чего в течение 10 минут общался с владельцем клуба Массимо Челлино. Однако этот разговор не помог итальянцу попасть в заявку на ближайший матч чемпионата.

Отметим, что в нынешнем сезоне Балотелли принял участие в семи матчах своей команды, забив 2 гола.

Матч между «Ромой» и «Брешией» состоится сегодня в Риме в 17.00 по московскому времени.