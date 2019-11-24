Бригада Карасева получила назначение на матч Лиги чемпионов Российская бригада будет работать на игре «Аталанта» – «Динамо» (Загреб).

Загрузка...

УЕФА назначила Сергея Карасева главным арбитром матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Динамо» (Загреб).

Помогать Карасеву будут лайнсмены Игорь Демешко и Максим Гаврилин, а резервным арбитром назначен Сергей Иванов. Главным ассистентом по работе с системой VAR будет немец Бастиан Данкерт, а его помощником назначен еще один россиянин Виталий Мешков.

Встреча группы С состоится 26 ноября в Италии.