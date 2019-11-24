«Краснодар» обыграл «Арсенал» и поднялся на третье место в РПЛ

«Краснодар» выиграл у «Арсенала» (2:1) в матче 17-го тура премьер-лиги на стадионе «Арсенал» в Туле.

В первом туре у гостей отличились Тонни Вильена и защитник Сергей Петров. Перед перерывом один мяч отыграл форвард Евгений Луценко. ВИДЕО ГОЛОВ ЗДЕСЬ

На 63-й минуте форвард «быков» Иван Игнатьев не реализовал пенальти.

Отметим, что во втором тайме на замену вышел полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский, который не играл из-за травмы с 26 мая.

«Краснодар» прервал серию из четырех подряд ничьих, набрал 33 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице. У «Арсенала» осталось 19 очков и девятое место.

В 18-м туре 2 декабря «Арсенал» сыграет в гостях с ЦСКА, а «Краснодар» примет «Тамбов».

РПЛ. 17-й тур

«Арсенал» (Тула) – «Краснодар» (Краснодар) – 1:2 (1:2)

Голы: Луценко, 43 – Вильена, 7. Петров, 25.

Нереализованный пенальти: Игнатьев, 63 (мимо).

«Арсенал»: Шамов, Беляев, Григалава, Бауэр, Альварес, Ткачев, Чаушич, Горбатенко (Ломовицкий, 75), Костадинов, Денисов (Лесовой, 66), Луценко.

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Петров, Фьолусон, Мартынович, Уткин, Вильена, Фернандеш (Вандерсон, 15), Сулейманов (Стоцкий, 78), Берг (Газинский, 57), Игнатьев.

Предупреждения: Альварес, 24. Шамов, 62. Григалава, 90+4 – Мартынович, 16. Берг, 26. Уткин, 61. Вильена, 67. Игнатьев, 90+2.

Главный судья: Станислав Васильев (Ижевск).

Тула. Стадион «Арсенал».